Les trois membres du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC/ coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile guinéenne) arrêtés mardi ont été libérés, rapportent dimanche des médias.

"Le tribunal de première instance de Dixinn a déclaré non coupables les activistes de la société civile Foniké Mengué, Djani Alpha et Billo Bah", a rapporté le journal guinéen, Guinée News, ajoutant que "les trois hommes rentrent libres chez eux après deux jours de garde à vue et une nuit à la prison de Conakry".

Selon le site Guinée Matin, les trois inculpés ont été libérés à l’issue de leur procès qui a eu lieu dans l’après-midi de vendredi, au tribunal de première instance de Dixinn à Conakry.

"Le juge en charge du dossier, Ousmane Simakan, a estimé qu’ils ne sont pas coupables des faits d’injures publiques, outrage à magistrat, trouble à l’ordre public et à la sécurité publique par le biais d’un système informatique et complicité, pour lesquels ils étaient poursuivis", a souligné Guinée Matin.

Les activistes de la société civile Foniké Menguè, Mamadou Billo Bah, et le rappeur Djanii Alfa, ont été interpellés mardi dernier par la police, alors qu’ils animaient une conférence de presse au siège du FNDC, à Conakry. Ils étaient poursuivis pour des publications faites sur les réseaux sociaux.