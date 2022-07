Le président de transition malien, le colonel Assimi Goïta, a appelé vendredi à l'unité et à se concentrer sur le développement et la stabilité, dans son premier discours après la levée des sanctions économiques imposées par la Cédéao à la suite du coup d'Etat.

"Le temps est venu d'une union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation", a déclaré dans d'une émission en direct, Assimi Goita, arrivé au pouvoir en mai 2021.

Les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont levé dimanche les sanctions contre le Mali, y compris un embargo commercial et financier imposé en janvier.

"Nous sommes bien conscients que les causes (de l'insécurité alimentaire) sont, entre autres, les aléas climatiques, mais aussi les conflits intercommunautaires", a déclaré le colonel Goïta lors d'une conférence de presse mardi.

Dans son allocution de vendredi, il a remercié la Guinée et la Mauritanie voisines pour leur "solidarité" tout au long de l'embargo. Leurs territoires et ports, à Conakry et Nouakchott, ont permis de contourner l'embargo ouest-africain.