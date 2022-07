Un projet de réalisation d’une route sera prochainement entamé dans le but du désenclavement de l’oasis de Laarouda dans la daïra frontalière de Béni-Ounif, wilaya de Bechar, a-t-on appris auprès des responsables de cette collectivité locale.

"Dans la perspective du désenclavement total de l’Oasis de Laarouda, un projet de réalisation d’une route avec tous ses équipements sur plus de 13 kilomètres, reliant cette oasis au chemin de wilaya numéro six (CW- 6) et au delà à la route nationale numéro six (RN-6), sera prochainement concrétisé avec un financement sectoriel de plus de 400 millions dinars", a précisé à l’APS le chef de daïra Salah Hamaidi. "Cette opération s’inscrit au titre des programmes de l’état tendant au développement des zones frontalières et l’amélioration des conditions de vie des habitants de ces régions", a-t-il précisé .

Outre ce projet, il est prévu l’électrification globale du périmètre agricole de cette oasis qui était auparavant localisé sur une surface de 67 ha et qui vient d’être étendue récemment à 120 ha et ce à la faveur de la stratégie nationale d'électrification agricole, et en application des recommandations des autorités publiques concernant l’accompagnement de l'investissement agricole , a-t-il signalé.

Actuellement on dénombre 67 exploitants agricole dans cette Oasis et qui seront rejoint par d’autres postulants à l’investissement dans le cadre de la concession agricole à travers une superficie de 53 ha est prévue et ce dans l’unique but du développement socio-économique de cette zone frontalière à vocation agro-pastorale, a fait savoir de son côté le responsable de la subdivision des services agricoles de cette daïra, Mohamed Bakir.