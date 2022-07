Les autorités de wilaya à Tipasa ont décidé d'interdire toutes les activités à l'intérieur des espaces forestiers, tout au long de la saison de lutte contre les feux de forêts, s'étendant jusqu'au mois de septembre, selon un arrêté émis par le wali, Abou Bakr Seddik Boucetta, a-t-on appris, vendredi auprès des services de cabinet du wali.

L'arrêté de wilaya qui entrera en application à partir de samedi (Aïd el Adha), interdit la circulation aux citoyens, aux véhicules, aux motocycles et aux vélos et toute activité à l'intérieur des espaces forestiers pour camping, détente, repos ou divertissement, et ce, dans le cadre de la protection des forêts de la wilaya contre les incendies.

Selon la même source, l'arrêté interdit également de stationner les véhicules et les vélos ou la circulation des personnes à pied, ou à bord de véhicules ou de motocycles à l'intérieur ou à proximité du domaine forestier, tout en soulignant que ces mesures entrent en vigueur à partir de samedi à l'occasion de l'Aïd el Adha, avec interdiction d'organiser des barbecues ou des repas ou des rassemblements à l'intérieur du domaine forestier.

Les dispositions de cet arrêté de wilaya interdisent également la fabrication du charbon à l'intérieur des espaces forestiers ou à proximité des forêts, tout au long de leur validité, à travers toutes les régions de la wilaya. Cet arrêté de wilaya exclut, toutefois, les citoyens résidents, les associations et les entreprises disposant de dérogations, ainsi que "les personnes relevant des différentes instances et administrations publiques, dont les situations d'urgence exigent leur présence sur le lieu".

Tout contrevenant aux dispositions de cet arrêté est exposé à des sanctions prévues par la loi.

L'arrêt est basé sur les réglementations et les législations régissant le domaine forestier national, en vue de le protéger, de le préserver et de prendre des mesures préventives visant à empêcher la survenue de feux ,tout au long de la saison de protection des forêts contre les incendies.