Les otites externes sont fréquentes mais les otites moyennes aiguës et les otites séro-muqueuses sont plus rares chez les adultes que chez les enfants. Découvrez les signes des différentes otites chez l’adulte et leurs traitements.

Les types d'otite : externe, moyenne aiguë, séreuse, barotraumatique

Il existe plusieurs types d’otite. Le diagnostic ne peut être fait que par le médecin.

L’otite externe aiguë (OEA) est une infection de la peau du conduit auditif externe favorisée par la chaleur et l’humidité, notamment la baignade d’où son nom d’otite du baigneur, et par les traumatismes (usage du coton-tige). Elle est fréquente chez les adultes, comme chez les enfants.

L’otite moyenne aiguë (OMA) est une infection de la muqueuse de l’oreille moyenne. Elle fait le plus souvent suite à une rhinopharyngite. L'otite moyenne touche surtout les bébés et enfants avant l’âge de 6 ans et qui est rare chez l’adulte.

L’otite séro-muqueuse (OSM) est une inflammation chronique de la muqueuse de l’oreille moyenne qui se manifeste par un épanchement de liquide séreux plus ou moins épais enfermé derrière le tympan. Cette inflammation qui est peu fréquente chez l’adulte survient dans un contexte d’infection respiratoire chronique et aiguë (dont une OMA). "L’infection est terminée mais la muqueuse reste épaissie, inflammée pendant quelques temps, informe le Dr Nils Morel, médecin ORL à Echirolles. Une otite séro-muqueuse chez l’adulte n’est pas normal. C’est plus rassurant si elle est bilatérale car elle est liée à un rhume. En revanche, si elle est unilatérale surtout si elle dure depuis plusieurs semaines, c’est plutôt alertant. Nous allons rechercher une cause tumorale : tumeur du cavum, tumeur du rocher, méningiome temporal", précise le médecin.

Enfin, l’otite barotraumatique est une otite pressionnelle. Il s’agit d’une lésion des tympans provoquée par les variations de la pression extérieure. Elle peut survenir surtout en faisant de la plongée ou moins fréquemment lors d’un vol en avion. "Les avions sont de mieux en mieux pressurisés et plus l’avion est gros et moins il y a de risque. Les otites baro-traumatiques graves se voient chez les plongeurs", souligne le Dr Nils Morel. A noter : tout mal à l’oreille ne veut pas dire otite. Il existe des douleurs d’oreille (otalgies) projetées : la douleur ressentie au niveau des oreilles provient en fait d’une douleur localisée à la gorge (angine, pharyngite) ou d’une affection dentaire (carie par exemple). La moitié des otalgies sont ainsi dues à une autre affection ORL (pharyngite, angine).

Les symptômes de l'otite chez l'adulte

Les symptômes d’une otite externe aiguë comprennent une douleur au niveau de l’oreille "comme si vous aviez un bouton dans l’oreille, cela fait très mal quand on touche l’oreille", indique le médecin ORL. Vous pouvez aussi avoir une sensation de gêne d’oreille pleine ou de liquide dans l’oreille, un écoulement clair ou purulent. Une otite moyenne aiguë (OMA) se manifeste par un mal à l’oreille intense, un écoulement si le tympan est percé. Elle fait souvent suite à une infection virale de type rhinopharyngite et s’accompagne le plus souvent de fièvre, de fatigue, de perte d’appétit, parfois une conjonctivite purulente en cas de syndrome otite-conjonctivite.

Les symptômes d’une otite séro-muqueuse chez l’adulte comprennent une sensation d’oreille pleine, bouchée "comme lorsque vous avez un rhume" précise le médecin. Vous pouvez aussi avoir des bourdonnements ou crépitements dans l’oreille, une douleur d’oreille qui n’est pas très importante et pas forcément en continu.

Une otite barotraumatique se signale par une sensation d’oreille bouchée, parfois une douleur violente lorsque le tympan est perforé. "Les vertiges sont un signe de gravité qui signent une atteinte de l’oreille interne. Il faut alors consulter en urgence", précise le Dr Nils Morel.

Contagion et transmission de l'otite

Les otites externes, moyennes aiguës, séro-muqueuses ne sont pas contagieuses en elles-mêmes. Cependant, les infections virales à l’origine des otites aiguës sont transmissibles. Si vous avez par exemple une rhinopharyngite qui entraîne une otite, c’est le virus de la rhinopharyngite qui est transmissible.

Les traitements de l'otite chez l'adulte

Les otites externes sont traitées avec un traitement local : gouttes auriculaires ou pommades antibiotiques. Les douleurs sont soulagées par la prise de paracétamol ou d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) si la douleur est importante. S’il s’agit d’une otite séreuse, le traitement consiste en des lavages de nez, parfois une prise de corticoïdes par voie orale sur une courte période. Chez les adultes, la majorité des otites moyennes aiguës guérissent de façon spontanée, sans avoir besoin d’un traitement par des antibiotiques. Si les symptômes persistent plus de 3 jours, vous devez consulter à nouveau le médecin qui peut prescrire des antibiotiques. La fièvre et la douleur sont traitées avec des antipyrétiques et des antalgiques, le paracétamol étant la référence.

Le traitement d’une otite barotraumatique dépend de son stade : "rien s’il y a juste une sensation d’oreille bouchée, des corticoïdes par voie générale en cas d’atteinte de l’oreille interne", indique le Dr Nils Morel.

Côté traitements naturels, sachez qu’aucun n’a fait la preuve de son efficacité pour soigner des otites. "Une douleur d’oreille chez l’adulte doit faire consulter", recommande le Dr Nils Morel. Vous pouvez essayer un mélange homéopathique en attendant de voir le médecin : ferrum phosphoricum 5CH, arsenicum album 5CH, capsicum 5CH, belladonna 5CH, 3 granules de chaque toutes les heures.

En prévention

Les otites externes peuvent être prévenues en portant des bouchons auditifs pendant les baignades ou après celles-ci ou en asséchant bien les oreilles avec un mouchoir ou une serviette ou à l’aide d’un sèche-cheveux à faible température. Il est également recommandé de bannir les coton-tiges. La prévention des otites moyennes aiguës (OMA) et séro-muqueuses repose sur un lavage des fosses nasales en cas de rhinopharyngite.

"En prévention des otites baro-traumatiques en plongée, il convient de ne pas plonger si vous avez l’oreille ou le nez bouchés", indique le Dr Nils Morel. Dans les situations à risque d’otite barotraumatique, il est recommandé d’avaler sa salive ou de bailler. Ces deux actions permettent d’ouvrir les passages internes qui amènent de l’air depuis le fond du nez jusqu’au tympan (les trompes d’Eustache) et elle rétablit les pressions de part et d’autre du tympan ou de pratiquer la « manœuvre de Valsalva » qui consiste, après mouchage, à gonfler les joues puis à souffler vers les oreilles, en fermant la bouche et le nez sans jamais forcer ou pousser violemment.

L'otite n'est pas un symptôme du Covid-19

Les otites ne sont pas un symptôme de Covid-19. Une sur-infection bactérienne de type otite est rare dans ce cas.

Piscine : conseils en cas d'otite

Si l’on parle d’otite du nageur, c’est que les baignades sont une des causes principales d’otite externe. La raison ? Le cérumen joue un rôle protecteur du conduit auditif externe. Ce qui perturbe la barrière de cérumen crée un terrain propice à l’entrée de bactéries. C’est le cas lors de la macération causée par de l’eau qui stagne dans l’oreille, "mais aussi lorsqu’une personne transpire beaucoup", souligne le médecin.

Quand consulter en cas d'otite chez l'adulte ?

Toute douleur d’oreille doit faire consulter votre médecin traitant. "Les otites peuvent se compliquer", indique le médecin ORL. Le médecin traitant vous orientera vers un médecin ORL si besoin.