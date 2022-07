Plus de 3800 Palestiniens ont été arrêtés par l'occupation sioniste depuis le début de l'année 2022 jusqu'au 30 juin, selon des organisations.

Au total, 3873 Palestiniens ont été arrêtés, dont 1896 à El Qods occupée et 64 dans la bande de Ghaza, d'après un rapport conjoint publié, jeudi, par des organisations de défense des droits de l'homme (Commission des Affaires des détenus et des ex-prisonniers, Club des prisonniers palestiniens, Fondation Addameer et Centre d'information Wadi Hilweh - El Qods).

Les institutions affirment que le nombre d'ordres de détention administrative délivrés au cours de la même période s'élevait à 862.

Le nombre total d'arrestations au cours du mois de juin a atteint 464 détenus palestiniens, dont 70 enfants et 18 femmes, poursuit le rapport.

La même source ajoute que le nombre de Palestiniens détenus dans les prisons de l'occupation a atteint environ 4 650 jusqu'à fin juin 2022, dont 30 femmes, 180 mineurs et environ 650 détenus administratifs, et des centaines de prisonniers malades.

A titre comparatif, le rapport précise qu'au cours du premier semestre de l'année dernière, environ 680 décisions ont été rendues pour détention administrative, contre 862 au cours du premier semestre de cette année, soit une augmentation de plus de 27%.