Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, jeudi à Alger, que le nombre des sociétés nationales exportatrices avait connu une hausse considérable cette année en avoisinant près de 2000 entreprises à l'heure actuelle, contre 800 en 2021.

"Cette courbe ascendante des sociétés exportatrices se poursuivra, notamment avec la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) dont l'accord est entré en vigueur le 1er juillet", a déclaré M. Rezig, en marge de l'inauguration de l'Exposition des doyennes des entreprises algériennes, organisée par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) à l'occasion du soixantenaire de l'indépendance.

M. Rezig a, dans ce sens, mis en relief le rôle pivot de ces sociétés dans la diversification de l'économie nationale et la hausse de la valeur des exportations hors hydrocarbures, précisant que l'Algérie avait des accords avec plus de 90 Etats intervenant au titre d'accords régionaux, à l'instar de la ZLECAf, la grande Zone arabe de libre-échange (GZALE) et l'accord d'association avec l'Union européenne (UE).

Il a insisté, à cet égard, sur la nécessité de tirer profit de ces espaces pour l'exportation des produits nationaux avec l'exonération des taxes douanières.

L'année 2022 se veut une année économique par excellence, notamment après l'adoption de la loi régissant les zones franches par les deux chambres du Parlement, outre l'entrée en vigueur prochaine de la loi sur l'investissement, laquelle a tracé les contours de l'investissement dans les zones franches, a-t-il rappelé.

Par ailleurs, M. Rezig a fait état d'une augmentation, en 2022, du nombre d'entreprises activant dans le domaine de l'entrepreneuriat, les services du département du Commerce ayant enregistré près de 200.000 nouvelles immatriculations au registre du commerce.