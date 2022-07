Des chercheurs et des historiens ont affirmé, jeudi à Alger, que le rôle de l'Algérie en tant que force régionale dans la région de méditerranée "est un fait confirmé historiquement et par toutes les correspondances diplomatiques et conventions conclues avec les différents pays européens et les Etats Unis d'Amérique".

Lors d'une conférence animée au siège de l'Institut National des Etudes de Stratégie Globale (INESG), sous le thème "l'Etat algérien avant 1830", le professeur universitaire, Ali Tablit a affirmé que "tous les traités signés par l'Algérie avec les différents Etats d'Europe et les Etats Unis d'Amérique constituent une preuve de l'existence d'un Etat fort sur les plans économique et maritime".

Dans sa communication sur "les traités de l'Algérie avec les pays d'Europe et les Etats Unis d'Amérique: 1619-1830", l'universitaire a souligné que "la marine algérienne mérite plus d'études historiques pour montrer sa force et son legs historique remarquable", notant que l'Algérie a conclu plusieurs traités avec différents pays européens, à l'instar du Portugal, de la France, de l'Espagne et de la Suède, ainsi qu'avec les Etats Unis d'Amérique dans les domaines économique, commercial et en matière de représentation consulaire.

"L'ensemble de ces traités ont été rédigés en Algérie et en langue arabe", ce qui témoigne, selon lui, de "la force de l'Algérie et sa place stratégique à l'époque".

M. Tablit a cité, dans ce sens, "l'existence de correspondances à caractère diplomatique et commercial entre l'Algérie et les Etats Unis d'Amérique, ce qui dénote, a-t-il dit, l'existence de l'Etat algérien en tant que force régionale.

Pour sa part, l'historienne, Linda Belabdelouahab Fenini, a souligné, dans une intervention sur la marine algérienne, que cette dernière "était la force dominante en Afrique du Nord au XVIIIe siècle et jouait un rôle éminent dans le règlement des conflits et la supervision des réunions de conciliation entre les pays européens".

La même intervenante a affirmé, en outre, que la supériorité de la marine algérienne à cette époque avait contraint le président américain George Washington à mettre les navires à la disposition du ministre de la Guerre et à créer une force navale composée de 6 navires, tout en pensant à suspendre la construction navale en cas de paix avec l'Algérie.

De son côté, le chercheur algérien, Salah Khairani, de l'Université Sultan Qaboos (Sultanat d'Oman) a insisté sur le rôle et la place de l'Algérie dans la région méditerranéenne et ses relations avec les Emirats de Fès et de Marrakech à travers les documents des archives ottomanes d'Istanbul, outre ses efforts visant à imposer la sécurité et la stabilité dans ces Emirats, notamment durant la période allant de 1574 et 1578.

Le chercheur a affirmé, "sur la base de documents ottomans", qu'"en dépit du rôle positif de l'Algérie dans ses relations avec Fès et Marrakech, il y a une ingratitude claire, et ce, à travers des pratiques haineuses prouvées par de nombreuses sources d'archives anciennes".