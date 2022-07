Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a reçu jeudi le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de la République arabe syrienne, M. Faisal Al-Miqdad, avec lequel il a mis en relief la profondeur des liens fraternels unissant les deux pays, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

La rencontre "a permis de passer en revue l'état des relations algéro-syriennes et de mettre en relief la profondeur des liens fraternels qui les unissent", précise la même source.

Le ministre syrien des Affaires étrangères a réitéré "ses félicitations aux dirigeants et au peuple algériens, à l'occasion du soixantième anniversaire de l'indépendance, exprimant par la même toute la considération que portent l'Etat et le peuple syriens à l'Algérie, à ses positions en faveur des causes justes dans le monde et à son soutien au droit des pays à préserver leur souveraineté, un soutien exprimé dans tous les fora régionaux et internationaux".

Le chef de la diplomatie syrienne a également exposé, ajoute le communiqué, "la détérioration de la situation humanitaire en Syrie en raison des répercussions des sanctions unilatérales imposées au peuple syrien", appelant, à ce propos, la communauté internationale à "œuvrer à mettre fin à cette violation flagrante des droits de l'Homme et à s'employer davantage à défendre la Charte des Nations Unies et à respecter l'indépendance de la décision nationale des Etats".

De son côté, M. Goudjil a insisté sur "la solidité des relations fraternelles ancrées entre les deux pays frères", relevant "la nécessité de les renforcer à la faveur d'une coopération parlementaire efficace à tous les niveaux entre le Conseil de la nation et l'Assemblée du peuple syrienne".

Le Président du sénat qui a réitéré "la solidarité des Algériens avec le peuple syrien", a rappelé "les constantes de la politique étrangère algérienne inspirées de la Glorieuse révolution de Novembre et basées sur le respect de la souveraineté des Etats, la non-ingérence dans les affaires internes des pays, et l'adoption du dialogue pour le règlement pacifique des crises".

Aussi, a-t-il souligné "le soutien de l'Algérie au droit de la Syrie, pays frère, à préserver sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité".

"L'Algérie nouvelle dont le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune est en passe de jeter les fondements, œuvre au renforcement de l'indépendance de sa décision politique au moyen d'une véritable indépendance économique répondant aux aspirations du peuple algérien", a mis en avant le président du Conseil de la nation.

Le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale marque "une étape charnière dans l'histoire de l'Algérie nouvelle", a affirmé le président de la haute chambre du parlement.

Lors de cette rencontre, "les deux parties ont insisté sur l'importance de consolider la coopération parlementaire à travers l'activation des groupes d'amitié et de fraternité, l'intensification de la coordination lors des fora tenus dans le cadre de la diplomatie parlementaire en vue d'accompagner la coopération entre les gouvernements des deux pays, notamment sur le plan économique", a conclu la même source.