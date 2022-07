Le défilé militaire organisé, mardi, par l'Armée nationale populaire (ANP), sous la supervision du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté, a été largement soulignée par les titres de la presse nationale, parue mercredi, qui ont fait état d'un défilé grandiose à la hauteur de l'événement.

Sous le titre "l'ANP, bouclier de la nation, puissance dissuasive", le quotidien El-Moudjahid reprend, en Une, l'allocution du Chef de l'Etat en prélude au défilé militaire, mettant notamment l'accent sur le message de "confiance dans le présent et d'espoir en l'avenir" adressé au peuple algérien, de même que "la cohésion" de l'armée avec le peuple.

Tout en relevant le "haut niveau de professionnalisme" de l'armée algérienne, le journal consacre nombre d'articles à celle-ci, décrivant "toute la grandeur" qui a caractérisé les étapes du défilé qui aura démontré "la puissance dissuasive" de ses différentes unités ayant fait montre de "maitrise, de discipline, de coordination et de grande précision" conférant à cette armée une "performance brillante, majestueuse et spectaculaire", est-il ajouté.

Pour le quotidien "Horizons", c'est "le grand jour" qui a été donné à voir, mardi, autant pour les Algériens que pour le monde entier, tout en reprenant le discours du Chef de l'Etat et de ses différentes activités marquant la célébration de cette journée historique.

Commentant la portée du défilé militaire, sous le titre "dissuasion", le journal écrit que "le message est d'une lumineuse clarté et il n'y à décrypter qu'un avertissement aux régimes aventuriers et aux faiseurs de guerres que l'ANP est une armée professionnelle, capable de relever tous les défis sécuritaires et défendre le territoire national et la souveraineté si chèrement recouvrée".

Un autre article fait écho du sentiment de "fierté" exprimé par les différentes franges de la société quant à la haute facture de cette démonstration militaire, tandis que politologues et classe politique en ont fait une lecture des "messages" véhiculés.

En ouvrant avec le titre "L'ANP étale ses forces", Le Soir d'Algérie considère qu'au-delà du défilé de circonstance, l'Algérie a livré "un message militaire dans un contexte régional tendu", détaillant les successives format ions ainsi que les types d'armements ayant constitué ledit défilé.

"Notre armée dans toute sa splendeur", écrit El-Watan, dans le même esprit, citant un "imposant et grandiose" défilé des forces de l'ANP, photos illustratives à l'appui, de même qu'un long reportage descriptif de "la ferveur populaire" ayant accompagné le déroulement du défilé, minutieusement orchestré par une centaine de formations militaires.

Une foule nombreuse de toutes parts pour ne pas manquer un rare spectacle sous les clameurs de "Djeich, Chaâb.. khawa-khawa", note le même journal. "Tout aussi grandiose" a également écrit Le Quotidien d'Oran, reprenant l'agenda chargé du Chef de l'Etat en cette journée festive, dont l'inauguration de la stèle dédiée aux "amis de la Révolution algérienne" à travers laquelle l'Algérie marque "sa reconnaissance" à ces derniers.

Dans le registre de la presse arabophone, le quotidien "Echaâb" a illustré sa Une avec la photo du président de la République supervisant le défilé militaire ayant parcouru la RN 11, jouxtant Djamaâ El-Djazair, avant de détailler les haltes de cet événement pour lequel un "engouement populaire" a été affiché, en particulier de la jeunesse, émerveillée par les hautes performances de l'ANP.

Sous le titre "l'Algérie: un passé et un avenir", Echourouk El Yaoumi a souligné l'adhésion du peuple à son armée à travers les ovations, relevant la solennité ayant marqué le déroulement du défilé.

De son côté, El-Khabar a fait remarquer que "le public algérien renoue avec le défilé militaire", après plus de trois décennies d'absence, notant la superficie (16 km) consacrée au défilé ayant permis à l'assistance de prendre connaissance de l'évolution des forces terrestres, aériennes et maritimes de l'ANP.

Tout en reprenant les vœux de félicitations des Etats amis de l'Algérie pour l'occasion, El Oumma El-Aarabia décrit "un défilé militaire grandiose à la hauteur de la grandeur de la Révolution algérienne".

A noter, enfin, que l'ensemble de la presse nationale a mis en avant la présence, dans la tribune officielle, d'invités étrangers de marque, chefs d'Etat et délégations de pays frères et amis qui sont venus partager avec les Algériens cette célébration historique.