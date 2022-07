Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a appelé les jeunes à relever les défis pour construire "une Algérie nouvelle et forte".

Dans un message à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le CNDH a précisé que "l’Algérie libre et indépendante est édifiée par des jeunes engagés et déterminés à relever les défis pour faire régner la justice sociale et le respect de la Loi et des droits de l'homme".

Et d’ajouter que "la glorieuse Révolution s'est déclenchée dans l'esprit de ses artisans à travers la Proclamation du 1er novembre pour libérer la terre pure d'Algérie et, partant, tous les peuples colonisés".

Le Conseil a indiqué que "l'Algérie a fait entendre sa voix haut et fort sur la tribune des Nations unies dont la Charte considère la soumission des peuples à la servitude, à la domination et à l'exploitation, comme un déni des droits fondamentaux de l'homme et une entrave à la paix et la coopération mondiales".

"Nous nous enorgueillissons, en cet anniversaire cher à nos cœurs, de célébrer le deuxième anniversaire d'une autre épopée, celle de la récupération des crânes de 24 chefs de la Résistance populaire et de leurs compagnons après avoir été gardés depuis plus de 170 ans au Musée de l'Homme à Paris", lit-on dans le message.

Un événement qui témoigne, note la même source, "de la condamnation de la barbarie de la France coloniale. Il est également témoin de ses crimes commis avec préméditation, au vu et au su de la communauté internationale tout entière".

"Soixante ans après l'indépendance de cette terre bénie imprégnée du sang pur des chouhadas, notre fierté à l'égard de ce pan de notre histoire reste intacte", conclut le Conseil.