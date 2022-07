Au total, 20,5 ha de récolte céréalière ont été ravagés par les flammes durant les dernières 24 heures dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de la Protection civile (DPC).

Il s’agit de blé dure, tendre et d’orge détruits par le feu dans les communes d’El Khroub et Zighoud Youcef, a précisé la cellule de l’information et de la communication de la DPC.

Ces incendies, a ajouté la même source, ont provoqué également la destruction de 60 bottes de foin, une dizaine d’arbres fruitiers, en plus de 570 m2 d’herbes sèches.

Une vingtaine d’éléments de la Protection civile, 8 camions anti-incendie, des véhicules de liaison et des bus pour le transport des agents d’intervention ont été mobilisés pour éteindre les flammes, a-t-on noté.