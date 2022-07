Après l’interruption du mandat du désormais ex-président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, suite à sa démission surprise le 31 mars dernier, devant la presse algérienne, c’est donc ce jeudi que l’on connaitra son successeur pour terminer son mandat jusqu’en 2025.

Il est utile de rappeler que le 31 mars dernier, et deux jours après l’élimination de la sélection algérienne de football en barrages de Coupe du Monde, le président Amara a d’abord informé les membres de son bureau fédéral, lors d'une réunion extraordinaire tenue le jour même, avant d’en faire part à la presse.

Après avoir rappelé les circonstances de son départ Amara a annoncé que « J’informe l’opinion publique que je démissionne de mon poste de président de la Fédération Algérienne de Football ».et c’est ainsi que le 31 mars dernier, les membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de football, réunis à Alger en session ordinaire (AGO), ont validé la démission du président Charaf-Edinne Amara.

Après l'adoption des bilans moral et financier de l'exercice 2021, Charaf-Edinne Amara a prononcé son départ, au même titre que six membres de son Bureau fédéral.

Le désormais ex-président élu le 15 avril 2021, n'aura finalement resté que 14 mois à la tête de l'instance.

Et c'est le secrétaire général de la FAF, Mounir Debbichi, qui s'est occupé de la gestion des affaires courantes de la structure, et ce, jusqu'à ce que le processus d’élection a été lancée avec les commissions de candidatures, de recours, et de passation de consignes, en vue de l'AGE.

C’est pourquoi, c’est ce jeudi à partir de 10h00 que l’AG élective est prévue à la Salle des conférences du Stade du 05 juillet 1962 au sein de l’Office du Complexe Olympique « Mohamed Boudiaf d’Alger, avec les deux candidats en lice à savoir Abdelhakim Serrar et Djahid Abdelwaheb Zefizef.

La Commission de recours réunie le 30 juin dernier au siège de la Fédération Algérienne de Football sous la présidence de son Président, Djamel Kashi, a procédé à l’examen des recours soumis par les candidats à la Présidence dans les délais réglementaires avant d’entériner officiellement les deux candidatures de Abdelhakim Serrar et de Djahid Abdelwaheb Zefizef.

Les deux candidats ont eux six jours pour assurer leur campagne électorale, soit depuis dimanche dernier. Mais, aujourd’hui, place au travail des coulisses lors de cette assemblée générale élective pour connaitre enfin qui succédera à Charaf-eddine Amara pour président la FAF. Pour les deux candidats, il y a Abdelhakim Serrar qui est un ancien joueur international de l’Entente de Sétif, et qui est d’ailleurs le président de cette équipe sétifienne de la ligue 1 professionnelle algérienne alors que Djahid Abdelwaheb Sefizef est un ancien PDG du groupe des sociétés nationales agroalimentaires, ancien dirigeant de club et membre du Bureau fédéral.

Aucun des candidats n’a présenté un programme de campagne mais ils se sont déclarés, tous les deux, prêts à développer le football national, la formation et prendre toutes les décisions nécessaires pour aider les différentes sélections nationales.

Il faudrait donc attendre l’issue de cette assemblée générale élective de la FAF ce jeudi pour connaitre le nouveau président de l’instance fédérale algérienne qui gérera la fin du mandat de l’ex-président Amara jusqu’en 2025.

Voici les listes des deux candidats à la présidence de la FAF :

Liste de Serrar : Belloumi Lakhdar, Bensaoula TAdj, Harada Mabrouk, Aouchiche Djoudi, Chabane Othmane, Charak Chafik, Kharchi Ahmed, Harid Mohamed, Berkani Yamilie, Hamlili Mamoun, Khedim Nacer et Djendi Lyes.

Liste de Zefizef : Maouche Mohamed, Ghouti Mohamed, Arab Azzedine, Harket Houcem, Medane Hakim, Bennacer Azzedine, Aidat Djilali, Hachem Mohamed, Merbout Djamel, Chetouf Karim, Ferani Abdelhafid et Laghouati Naciba.

S.B.