La Fédération internationale des associations des footballeurs internationaux, syndicat mondial des joueurs, s'est inquiétée sur les salaires non payés dans plusieurs championnats du monde, ainsi qu'en Algérie, dans un communiqué.

C’est alors que la FIFPro a mis en garde les footballeurs contre les risques liés aux contrats avec des clubs de Chine, de Grèce, de Turquie, mais également d'Algérie. Le syndicat reproche une « violation contractuelle systématique et généralisée » de toutes les clauses inscrites aux contrats des joueurs.

L'association a indiqué que le non-paiement des salaires était un problème récurrent pour les joueurs en Algérie, Arabie saoudite, Roumanie et Turquie. En ce qui concerne la Libye, la fédération est de plus en plus préoccupée par le nombre croissant de joueurs étrangers bloqués dans le pays par les clubs, « refusant de leur fournir les documents nécessaires à leur départ ».Enfin, il est utile de rappeler qu'en 2020, la FIFA s'est associée au FIFPro pour soutenir les joueurs impayés, en créant un fonds qui devrait indemniser les joueurs lorsque leurs clubs connaissent des difficultés financières ou font faillite.

S.B.