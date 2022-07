Alors qu’ils attendaient un entraîneur de renommée mondiale pour remplacer Jorge Sampaoli, les supporters de l’Olympique de Marseille ont découvert avec stupéfaction, le coach Croate, Igor Tudor.

En effet, le technicien Croate de 44 ans devrait signer , hier, son contrat le liant pour deux ans au club phocéen jusqu'en 2024.

Le Croate, ex-coach de l'Hellas Vérone, est considéré comme un disciple de Gian Gasperini, l'entraineur de l'Atalanta Bergame, s'inspire de lui jusqu'à son système : le 3-4-2-1.

Il y a lieu de rappeler, au passage, qu’en 2017, l’international algérien, Sofiane Feghouli, évoluait à Galatasaray où il a bien connu Igor Tudor en tant que coach avant que ce dernier ne soit remplacé en décembre de la même année par l'ex-sélectionneur turc Fatih Terim pour lui succéder.En connaisseur de ce technicien Croate, le milieu offensif international Algérien Sofiane Feghouli, a tenu à rassurer les fans du club phocéen."Il est très investi, il est minutieux : travail psychologique, physique, tactique... Il cherche constamment à être meilleur.

On réalisait des séances pouvant aller jusqu'à 7 ou 8 kilomètres parcourus et nous dominions nos adversaires dans l'intensité, dans l'impact. Les séances d’entraînement étaient physiquement au top. Tactiquement, la semaine, le plan de jeu était bien préparé. Tudor n’acceptait pas ceux qui baissaient les bras ou un joueur nonchalant aux entraînements.

Il fallait être fort avec ballon et sans ballon et physiquement au top, un vrai athlète, pour supporter sa charge de travail quotidienne", a indiqué l'international algérien pour So Foot. Il faut aussi faire remarquer que le caractère d’Igor pourrait bien marcher avec les supporters marseillais et d’ailleurs c’est ce qu’a bien précisé récemment son futur président Pablo Longoria.

En effet, l'Espagnol avait admis face à la presse qu'il "voulait donner du caractère" et que c'était "nécessaire à Marseille".Mais, Feghouli ajoute qu’ "En revanche, le relationnel avec les joueurs était parfois délicat. Il est plutôt blagueur et s'adresse à tout le monde de la même façon. Il n'y a pas de distinction. Mais parfois, dans le travail, il devrait faire preuve de plus de tact dans son approche selon la mentalité du joueur à qui il s'adresse.

Certains peuvent se sentir froissés, et ça peut parfois causer des disputes. Mais il a assurément pris en expérience depuis cinq ans, et pour Marseille, c’est une très bonne signature. C’est un leader et il assume pleinement sa vision des choses. Il sait y faire avec les Méditerranéens", a conclu l’international algérien à propos du nouveau coach de l »’Olympique de Marseille qui aura la tâche de tenter d’aller le plus loin possible avec l’équipe en Ligue des champions…

