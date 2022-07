Le président de la République démocratique du Congo (RDC) est arrivé mardi à Luanda à la veille d'une tentative de médiation avec le Rwanda, conduite par le chef de l'Etat angolais.

Félix Tshisekedi "est arrivé ce mardi en fin de journée à Luanda" pour une rencontre "de vérité", a indiqué la cellule de communication de la présidence de RDC dans un communiqué.

M. Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, également attendu en Angola pour une rencontre mercredi, "ne se sont plus retrouvés en bilatérale" depuis le regain de violences dans l'est de la RDC, a ajouté la présidence.

Désigné médiateur par l'Union Africaine, Joao Lourenço devait déjà rencontrer le président de la RDC mardi en fin de journée, selon la présidence angolaise.

Les relations entre Kinshasa et Kigali sont tendues depuis des années, à cause notamment des deux guerres qui ont ravagé la RDC entre 1997 et 2003, et dans lesquelles le Rwanda a été fortement impliqué. Elles ont commencé à se dégeler après l'accession au pouvoir de M. Tshisekedi en 2019.

Mais la récente résurgence de la rébellion du M23 et l'intensification des combats entre les forces armées congolaise et cette milice ont ravivé les tensions.