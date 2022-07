La compagnie aérienne British Airways a annoncé mardi annuler des centaines de vols supplémentaires cet été.

La compagnie qui peine à suivre le redécollage du trafic et opérait déjà un programme de vol ''allégé'' depuis plusieurs mois, à cause notamment d'un manque de personnel a précisé qu'il ''était devenu nécessaire de réduire d'avantage le programme de vols''.

British Airways, qui opérait quelque 850 vols quotidiennement avant la pandémie de Covid-19, avait déjà amaigri de 10% ses opérations pour la période d'avril à octobre, et ces nouvelles annulations porteront la réduction à 11% au total.

"Nous sommes en contact avec les clients (concernés) pour nous excuser et leur proposer de réserver (sur un autre vol) ou de procéder à un remboursement complet", a assuré la compagnie mardi. Depuis la levée des restrictions sanitaires dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni, en début d'année, les transporteurs font face à des difficultés pour répondre à une demande en forte hausse, principalement à cause de difficultés à recruter. Les aéroports britanniques ont connu des semaines de chaos, en particulier lors des longs week-ends du printemps, avec des files d'attente à rallonge et des centaines de vols annulés.

Compagnies aériennes et aéroports avaient licencié des milliers de personnes au plus fort de la pandémie de Covid-19.

British Airways avait supprimé quelque 10.000 emplois.