Au total, 647 foyers ont été raccordés, mardi, au réseau de gaz naturel dans la commune de Djemâa Oued Cheikh (sud d’Ain Defla), par les autorités locales à l’occasion de la célébration du soixantième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Ce projet de raccordement, réalisé dans le cadre du programme de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL), a coûté au trésor public un montant de plus 715 millions de DA, selon les services de la direction de distribution d’électricité et du gaz d’Ain Defla (de la société Sonelgaz-distribution). Pour la partie distribution, la même source a précisé que le réseau s’étend sur un linéaire total de 17 km réalisé pour un budget de 58 283 194 DA. Quant à la partie transport, dont la longueur du réseau est de 16 km, elle a eu un montant de 657 millions DA.

Le projet de raccordement au réseau de gaz naturel, ajoute la même source, a été réalisé dans un délai de 14 mois. Il est à rappeler que le réseau de gaz naturel dans la wilaya est passé de 851 km en 2010 à plus de 2111 km au début de l’année en cours, tandis que le nombre des clients de l’entreprise publique Sonelgaz-distribution, au niveau local, est passé de 43.569 à 108.050 abonnés, durant la même période.