Deux incendies consécutifs se sont déclarés dans la forêt "Djebel El Houdh" dans la commune Morsott (Tébessa) dans la nuit de dimanche à lundi, et depuis les efforts se poursuivent pour leur extinction, a-t-on appris mardi de la Direction locale de la Protection civile.

Le directeur de wilaya de la Protection civile, le commandant Mohand Akli, a indiqué à l’APS que l’unité secondaire de ce corps constitué de la daïra de Morsott, appuyée par l’unité principale Chahid Hachani Douh et les brigades de la colonne mobile de lutte contre les incendies de forêt et de récoltes, sont intervenues dans la nuit de dimanche à lundi, avec les services de forêts et de la Gendarmerie nationale pour l’extinction du premier incendie signalé dans la forêt "Djebel El Houdh".

Le même responsable a fait part de la mobilisation de 7 camions d’extinction de différents gabarits, un bus de transport, 2 véhicules de liaison et 48 éléments de la Protection civile tous grades confondus pour l’extinction et la maîtrise du feu qui a causé la destruction d’environ 2,5 ha de pin d’Alep et d’herbes s èches, ajoutant que la cellule de veille et de surveillance est mobilisée sur place.

Un deuxième incendie s’est déclaré à une heure tardive, dans la nuit de lundi à mardi, au même endroit, et les brigades d’intervention des unités de la Protection civile de la wilaya de Tébessa et de la colonne mobile de lutte contre les incendies de forêts et de récoltes sont intervenues depuis, selon le même responsable qui a fait part de la consolidation des efforts d’extinction qui se poursuivent par les pompiers relevant des colonnes mobiles des wilayas d’Oum El Bouaghi et Souk Ahras.

Les brigades d’appui aérien relevant de la Direction générale de la Protection civile sont arrivées sur place mardi matin et l'avion russe spécialisé dans l’extinction des feux participent en ce moment aux efforts d’extinction des flammes, selon le même responsable. De leur côté, les services de la wilaya de Tébessa ont mis en place une cellule de crise sous la supervision du wali, Mohamed El Baraka Dahadj, pour le suivi de l’opération d’extinction de l’incendie, a-t-on indiqué, précisant que les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour éteindre le feu, dont le périmètre s’est élargi, et ce en collaboration avec les secteurs concernés dont les travaux publics, les corps de sécurité, les ressources en e au et des entreprises de statut privé.