La Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Constantine a distribué 803 ruches aux apiculteurs victimes des incendies lors de la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris mardi du directeur local du secteur.

Par cette aide, les responsables entendent indemniser les investisseurs agricoles et les apiculteurs ayant enregistré des pertes de leur patrimoine suite aux incendies de l’année dernière, avec l'octroi de 803 ruches pour un coût global de près de 12 millions DA, a précisé à l’APS Yacine Ghediri.

La DSA de Constantine, a-t-il indiqué, a entamé, courant de cette semaine, une opération d'indemnisation de 20 apiculteurs des communes de Zighoud Youcef, Ibn Badis, Ain Smara et El Khroub et cela au siège de l’entreprise de Génie rural dans la commune d’Ouled Rahmoune sous la supervision du wali, Messaoud Djari. L’objectif, a-t-il affirmé, est d’accompagner les personnes activant dans cette filière et de les encourager en vue de contribuer au développement du secteur agricole à l’échelle locale.

Le directeur des services agricoles a également expliqué que l'indemnisation des agriculteurs touchés par les incendies se fait habituellement au printemps de chaque année, "mais le processus d'indemnisation des apiculteurs victimes des incendies l'année dernière a été effectué durant ce mois de juillet pour des raisons techniques liées au respect du cycle biologique de reproduction des abeilles, d’où la distribution, au petit matin (vers 04H00), de 209 ruches vides et 594 autres ruches pleines.

M. Ghediri a fait savoir, dans ce contexte, que la part du lion de ce quota a été affectée à la localité d'Ibn Badis, compte tenu de l'ampleur des pertes causées par les incendies.

Par ailleurs, le DSA a révélé que la direction locale du secteur a réussi à clôturer le dossier de l'indemnisation des éleveurs de bétail touchés par les incendies, à travers la distribution de moutons, chèvres et une vache, en fonction des pertes enregistrées.

A noter que la DSA de la wilaya de Constantine n'a enregistré aucune perte liée à la filière apicole durant la saison agricole en cours.