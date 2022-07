Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) va discuter à partir de mercredi avec les autorités ghanéenne, d'un potentiel programme d'aide pour l'aider à remédier à la crise économique, a annoncé le FMI, mardi dans un communiqué. L'équipe du FMI, dirigée par Carlo Sdralevich sera au Ghana du 6 au 13 juillet pour entamer ces discussions, a précisé la même source. "A la demande des autorités ghanéennes, une équipe du FMI lancera dans les prochains jours des discussions sur un éventuel programme de soutien aux politiques économiques nationales du Ghana", a déclaré M. Sdralevich, cité dans le texte.

Il a précisé que le processus en était à son tout début et que des discussions plus approfondies seront nécessaires. "Le FMI est prêt à aider le Ghana à rétablir la stabilité macroéconomique, à préserver la viabilité de la dette et à promouvoir une croissance inclusive et durable, et à faire face à l'impact de la crise en Ukraine et de la pandémie persistante" de Covid-19, a ajouté le chef de mission. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a enregistré en mai une inflation de 27%, son niveau le plus haut depuis deux décennies.

Le président Nana Akufo-Addo avait précédemment rejeté les appels à solliciter l'aide financière du FMI. Mais vendredi, il a "autorisé le ministre des Finances Ken Ofori-Atta à entamer des engagements formels" avec le FMI, avait annoncé le ministre de l'Information Kojo Oppong Nkrumah. En 2015, le Ghana avait déjà sollicité l'aide du FMI et avait alors obtenu un prêt d'environ un milliard de dollars en contrepartie d'un plan de rigueur budgétaire, qui prévoyait une baisse des dépenses publiques.