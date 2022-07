L'euro a plongé mardi à son plus bas depuis près de 20 ans face au dollar, s'approchant de la parité, emporté par les tensions sur l'énergie en Europe. A moins de 1,03 dollar pour un euro, la monnaie unique européenne évolue à un niveau plus vu depuis fin 2002, dans ses premiers jours, quand les inconnues étaient encore multiples pour la nouvelle devise. Désormais, ce sont les risques causés par l'invasion russe de l'Ukraine et l'envolée des prix du gaz qu'elle provoque, qui pèsent sur l'euro.

Cours Cours

de lundi de mardi

19H40 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0266 1,0422

EUR/JPY 139,37 141,34

EUR/CHF 0,9940 1,0017

EUR/GBP 0,8586 0,8600

USD/JPY 135,76 135,62

USD/CHF 0,9683 0,9611

GBP/USD 1,1956 1,2118