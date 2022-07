DLC, DLUO, risques sanitaires, conservation des aliments…Faites le point sur vos connaissances en hygiène alimentaire.

Qu’est qu’une DLC ?

La DLC, la date limite de consommation est utilisée pour les produits périssables (viandes, desserts lactés, produits laitiers). Elle est notée sur l’emballage et indique la date après laquelle il ne faut pas consommer les denrées. Attention cette date n’est valable tant que le produit est fermé. Une fois le produit entamé, sa date de péremption est réduite, il faut donc le manger rapidement.

Qu’est-ce qu’une DLUO ?

La DLUO, la date limite d’utilisation optimale est utilisée pour les produits « stables » (épiceries, pâtes, conserve, aliments congelées, jus de fruits). Au-delà de cette date, les denrées ne présentent aucun risque pour les consommateurs mais perdent petit à petit leurs qualités nutritionnelles (vitamines) et organoleptiques (goût, aspect, couleur et consistance).

Est-ce dangereux de consommer un produit dont la DLUO est dépassée ?

Non, la DLUO signifie « à consommer de préférence avant». Dépasser la DLUO ne présente aucun risque sanitaire. Mais, attention, cette date est valable tant que le produit n’est pas ouvert. Faites particulièrement attention aux jus de fruits frais, à la crème fraîche UHT et au lait. Le lait stérilisé se boit jusqu’à la DLUO, puis 3 jours après ouverture. La crème stérilisée jusqu’à 5 jours et les jus de fruits frais quelques jours (se référer aux recommandations du producteur). Il est impératif de ne jamais consommer le contenu d’une brique si elle est gonflée.

Une confiture «allégée en sucre» se conserve-t-elle moins bien qu’une confiture classique ?

Oui. Le sucre, comme le sel, est un conservateur. Il n’est pas nécessaire de conserver une confiture traditionnelle au frigo. En revanche, c’est indispensable pour la confiture light qui se garde moins bien. Si votre confiture se recouvre d’une couche de moisi, elle est encore consommable. Otez juste la partie abimée.

La conservation des yaourts est-elle spéciale ?

Les yaourts au lait fermenté sont des aliments frais moins fragiles, car riches en bactéries lactiques. Même au moment de l’achat, ils sont protégés par ces bactéries et sont donc moins sensibles à l’attaque de bactéries contagieuses.

S’il est recommandé de consommer un yaourt avant sa DLC, vous pouvez exceptionnellement le manger un peu après la date limite. En revanche, respectez les règles de consommation pour les enfants, les personnes âgées et les personnes malades. Attention, cette particularité ne s’applique absolument pas aux desserts lactés.

Est -ce facile de détecter les bactéries ?

Non, car la présence des bactéries mêmes dangereuses n’altère ni le goût, ni l’aspect des aliments contaminés.