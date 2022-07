La caféine favoriserait la récupération des muscles après un gros effort physique.

C'est ce qu'a montré une étude menée par huit chercheurs de différentes universités australiennes, publiée en mai 2008 dans The Journal of Applied Physiology. La caféine permettrait de reconstituer plus rapidement le stock de glycogène, présent dans les muscles, qui pourvoit l'énergie de l'effort.

L'expérience a été menée sur sept cyclistes s'entraînant régulièrement, que les chercheurs ont fait pédaler jusqu'à épuisement de leur niveau de glycogène. Certains sportifs ont bu ensuite une boisson contenant des glucides, et d'autres une boisson contenant des glucides ainsi qu'une dose importante de caféine. Ces derniers avaient récupéré 66% de glycogène de plus que les autres quatre heures après l'expérience.

Les chercheurs signalent tout de même que la dose de caféine ingurgitée, l'équivalent de six tasses, a provoqué des troubles du sommeil chez les sportifs. De prochaines études testeront l'efficacité de quantités plus faibles.