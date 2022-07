Des citoyens de différentes régions de la capitale et des wilayas limitrophes ont afflué massivement hier matin vers Les Sablettes (Alger) pour assister au défilé militaire organisé par l'Armée nationale populaire (ANP) à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Quelques heures avant le coup d'envoi du défilé, des dizaines de milliers de citoyens, des familles et des jeunes notamment, arborant le drapeau national, scandant des slogans nationalistes et entonnant des chants patriotiques, étaient déjà massés de part et d'autre de la route nationale (RN) 11 adjacente à Djamaâ El Djazaïr.

Le public a afflué sans encombres grâce à la bonne organisation assurée par les autorités sécuritaires et militaires, les agents des services de la wilaya et les acteurs de la société civile, présents en force, notamment les cadets des Scouts musulmans algériens (SMA), qui ont orienté et veillé au confort des citoyens, dès les premières heures.