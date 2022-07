Des citoyens de différentes régions de la capitale et des wilayas limitrophes ont afflué massivement mardi matin vers Les Sablettes (Alger) pour assister au défilé militaire organisé par l'Armée nationale populaire (ANP) à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

Quelques heures avant le coup d'envoi du défilé, des dizaines de milliers de citoyens, des familles et des jeunes notamment, arborant le drapeau national, scandant des slogans nationalistes et entonnant des chants patriotiques, étaient déjà massés de part et d'autre de la route nationale (RN) 11 adjacente à Djamaâ El Djazaïr.

Le public a afflué sans encombres grâce à la bonne organisation assurée par les autorités sécuritaires et militaires, les agents des services de la wilaya et les acteurs de la société civile, présents en force, notamment les cadets des Scouts musulmans algériens (SMA), qui ont orienté et veillé au confort des citoyens, dès les premières heures.

Pour Abdallah, un septuagénaire habitant dans la commune de Rouiba, cette célébration est un événement historique. Il a salué la décision permettant aux citoyens d'assister à ce défilé qui lui rappelle, a-t-il dit, le dernier défilé du genre organisé il y a plus de 30 ans au même endroit. "C'était l'occasion de revivre les moments de liesse et de joie de l'indépendance, quelques années après l'affranchissement de l'Algérie du joug colonial", a-t-il précisé.

Feriel de Bab El Oued ,venue assister au défilé avec son père, a estimé que le peuple algérien vivait ces dernières années un sentiment de fierté, notamment après la réalisation des revendications qu'il a exprimées lors du Hirak populaire. L'émergence d'une nouvelle direction, de nouvelles figures et de nouvelles institutions sont une preuve de la concrétisation de la volonté de changement, a-t-elle ajouté.

Mohamed qui est venu de Boumerdes a indiqué avoir décidé d'assister à cet évènement historique dès l'annonce de son ouverture au public, relevant que sa voiture était stationnée à Reghaia d'où il a pris le bus avec des dizaines de citoyens. Il a dit vouloir mémoriser cet anniversaire en tentant de prendre une photo personnelle avec pour fond Djamaâ El Djazaïr, le Sanctuaire des Martyrs, ainsi qu'une partie du défilé militaire.

Pour l'enseignant à l'Université d'Alger, Samir/B, la forte affluence enregistrée au défilé militaire et la présence remarquable du public à l'ouverture des jeux méditerranées d'Oran, peuvent être interprétées comme une pleine adhésion du peuple algérien, notamment la catégorie des jeunes, à la nouvelle dynamique que vit l'Algérie, depuis l'accession au pouvoir du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a estimé que la confiance entre gouvernants et gouvernés a été rétablie à travers plusieurs marques témoignant de la concrétisation des contours de l'Algérie Nouvelle sur le terrain.

Les services de la wilaya d'Alger ont pris une série de mesures et de dispositions pour veiller au confort et à la sécurité des citoyens lors du défilé, notamment la mise à disposition de divers moyens de transport en commun, tels que les bus et les trains, pour transporter gratuitement les citoyens souhaitant suivre ce défilé à partir de points précis dans toutes les communes de la capitale.