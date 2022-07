Le président tunisien, M. Kaïs Saïed a affirmé, lundi, que l'Algérie et la Tunisie étaient liées par une Histoire riche de gloires et de hauts faits, précisant que la célébration par l'Algérie du 60e anniversaire de son indépendance permettait de se remémorer l'attachement des deux peuples frères aux principes de liberté, d'indépendance et de souveraineté.

"L'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie nous permet de nous remémorer l'attachement des Tunisiens, des Algériens et de tous les peuples épris de liberté à leur indépendance, à leur souveraineté et à leur autodétermination", a affirmé M. Kaïs Saïed qui accompagnait le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de l'inauguration de la stèle commémorative "Jalon de la liberté" à Sidi Fredj (Alger), soulignant que "les deux peuples sont liés par une Histoire riche et commune".

"Se tenir devant le +Jalon de la liberté+ en cette occasion, c'est se remémorer avec fierté notre glorieuse Histoire, riche de sacrifices et de gloires immaculés du sang des Chouhada dont le souven ir est encore vivace", a affirmé le président tunisien saluant par la même le rôle des "vaillants moudjahidine qui sont encore en vie".

Après avoir rappelé les sacrifices d’un million et demi de chouhada en Algérie, le président tunisien a affirmé que "le sang tunisien s'est mêlé au sang algérien à maintes reprises durant la Guerre de libération.

La fête de l'Algérie est, aujourd'hui, celle de la Tunisie".