Le Consulat général d'Algérie à Tripoli (Libye) a organisé des festivités en faveur des membres de la communauté nationale établie en Libye, à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, en présence de diplomates étrangers et de responsables des différentes administrations libyennes.

Organisées sous la supervision du Consul général d'Algérie à Tripoli, Aïssa Remani, les festivités ont vu la participation d'un nombre important des membres de la communauté nationale en Libye représentant différentes catégories.

Dans son intervention, le Consul général a souligné l'importance des instructions et orientations données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que "les mesures et les dispositions prises par les services consulaires pour prendre en charge les préoccupations de la communauté nationale en Libye, et la contribution de cette dernière à l'effort national d'édification de l'Algérie nouvelle

". L'évènement a été ponctué par la projection de vidéos sur des faits saillants de la résistance populaire et de la Guerre de libé ration nationale et la glorieuse histoire de l'Algérie et sa nouvelle ère. Les enfants et petits-fils de moudjahidine libyens ayant participé à la Glorieuse Révolution pour l'indépendance de l'Algérie honorés à cette occasion ont salué l'initiative du Consulat général d'Algérie en Libye et présenté des témoignages sur l'histoire des relations de fraternité, de solidarité et de coopération entre les peuples, algérien et libyen.