L'ambassade d'Algérie à Riyadh (Arabie Saoudite) a organisé le 2 juillet courant une cérémonie en faveur de membres de la communauté nationale établie à Ryadh et sa périphérie, en présence du personnel de l'ambassade et nombre de familles algériennes.

La cérémonie a été ouverte par la récitation de versets du Coran suivi de l'hymne nationale. L'assistance a procédé, ensuite, à la récitation de la Fatiha à la mémoire des vaillants chouhada. Un documentaire a été projeté sur "les négociations d'Evian".

Intervenant à l'occasion, l'ambassadeur de l'Algérie à Riyadh, M. Mohamed Ali Boughazi a prononcé une allocution dans laquelle il a retracé les évènements et les haltes historiques les plus importants ayant donné naissance au militantisme du peuple algérien qui arraché son indépendance par la force et recouvré sa souveraineté après une épopée historique.

Le diplomate a rappelé, dans ce contexte, les réalisations de l'Algérie depuis l'indépendance, mettant en avant la place qu'occupe la communauté dans le cadre des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et le programme du Gouvernement.

M. Boughazi a également salué le soutien financier, politique et diplomatique du Royaume d'Arabie saoudite à la glorieuse révolution de libération. Une exposition de photos (noir et blanc) sur l'histoire de la révolution ainsi que les relations entre l'Algérie et l'Arabie saoudite avant la guerre de libération a été organisée.

Dans ce sillage, un espace a été dédié au livre sous le thème "livre de la révolution et du mouvement national", où des dizaines de livres écrits en arabe et en français ont été exposées. Les organisateurs ont distribué également à l'assistance des copies du film de la révolution "l'opium et le bâton", des CD sur l'histoire de l'Algérie 1830-1962, des casquettes blanches ornées du logo de la soixante aire, des pins et des drapeaux nationaux.

L'ambassadeur a pris une photo de famille avec les membres de la communauté ayant assisté la cérémonie. L'assistance a salué le niveau organisationnel et logistique de cette cérémonie et ont fait part de leur joie quant à cet évènement.