Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a procédé, à la mise en place d'un système d'encadrement sanitaire et vétérinaire au niveau des points de vente de bétail et abattoirs autorisés, en prévision de la fête de l'Aïd el Adha, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

Le ministère a mobilisé tous les vétérinaires et fonctionnaires, en plus des vétérinaires bénévoles relevant du secteur privé, pour accompagner les éleveurs au niveau des points de vente, ainsi que les citoyens lors du sacrifice du mouton pour assurer le bon déroulement de ce rite religieux, ajoute le communiqué.

Le ministère a également rassuré les citoyens que "tous les abattoirs autorisés seront ouverts à l'échelle nationale durant les jours de l'Aïd el Adha pour l'accomplissement du sacrifice dans de bonnes conditions sanitaires". Des brigades mobiles de médecins et de techniciens vétérinaires veilleront, en outre, à assurer le contrôle sanitaire à travers les différents abattoirs et à répondre aux questions des citoyens, conclut le document.