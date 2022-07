La ville de Bouira a abrité lundi après-midi une parade grandiose avec la participation de plusieurs secteurs, dont tous les corps sécuritaires, à l’occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a-t-on constaté. C’est sur la route longeant le principal boulevard allant du quartier Herkat jusqu’au siège de la wilaya que les différents secteurs, dont les services de la police, de la protection civile, de la Gendarmerie nationale, ainsi que des scouts ont défilé pour célébrer le 60e anniversaire de l’indépendance en présence d’une foule nombreuse de citoyens.

La parade a eu lieu dans un climat de grande joie manifestée par les familles qui ont afflué sur les lieux pour assister au défilé. Un musée ambulant de la direction des moudjahidines a pris part à cette parade en exposant au public des pièces, des objets ainsi que de vieilles armes utilisées lors de la Guerre de libération nationale.

C’est sur le même boulevard embellis par de drapeaux aux couleurs nationales que plusieurs autres secteurs ont défilé dans une ambiance de fête et sous les applaudissements du public et des youyous des femmes présentes à cette manifestation grandiose. Un carré des scouts musulmans algériens a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la révolution, en portant et exposant les portraits des héros de la guerre de libération nationale à l’image de Krim Belkacem, Mustapha Ben Boulaid, Mohamed Boudiaf.

Le secteur de la santé, l’université, le secteur de l’éducation, les services des forêts, des associations culturelles venus de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira) et de Maâmoura (Sud-ouest), ainsi que l’entreprise nationale de génie rural (ERGR), et bien d’autres secteurs ont pris part à cet évènement célébrant la fête de l’indépendance.

Des chants patriotiques nationaux ont accompagné le passage des différents carrés lors de cette parade qu’a abritée la ville de Bouira en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya.