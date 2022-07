Une cérémonie de réinhumation des restes de dix martyrs a eu lieu, lundi au cimetière des chouhada d’El Henaya (Tlemcen), dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

La cérémonie, supervisée par les autorités de la wilaya, en présence de représentants de la famille révolutionnaire, a concerné les restes des martyrs Benbekhti Abdelkader, Benazza Kaddour, Guithoum Belifa, Hamou Mohamed, Chafaâ Belaïd, Bouabdeslam Boumediene, Benbekhti Mohamed, Kaddous Mohamed Ould Mohamed, Kaddous Mohamed Ould Lakhdar et Larabi Kheireddine, tombés au champ d’honneur en octobre 1957. Les ossements de ces martyrs ont été identifiés et retirés des sites de leur martyre dans le village de Beni Wahyan et la grotte de Dar Hamou Lahmar, dans la commune de Terny Beni Hdiel, le 27 juin dernier, a rappelé le directeur local des moudjahidine et des ayants droit, Sid-Ahmed Trari.

Le même responsable a ajouté qu’il a été fait recours aux témoignages de certains compagnons d’armes des martyrs et de leurs familles pour retrouver les ossements de ces martyrs dans les lieux mentionnés.

Selon ces témoignages, les forces coloniales françaises ont exterminé les moudjahidine qui se trouvaient dans la grotte de "Dar Hamou Lahmar" à l’aide de gaz.

Par ailleurs, à l'occasion de la célébration de cette date historique, le centre avancé de la protection civile "Chahid Hadjam Ahmed" a été inauguré dans le village d'Ouled Youssef, dans la commune de Honaine.

Le port de cette commune a été baptisé du nom du Moudjahid Chenouf Ahmed, et ce outre l'inauguration de deux projets de fabrication de glace et de quais flottants, réalisés par l’entreprise de gestion des ports de pêche, en plus de la mise en service de deux projets d'aquaculture par des investisseurs privés au niveau du même port.

D’autre part, un bureau de poste a été mis en service dans la commune de Remchi, ainsi que l'inauguration de l'école coranique "Abdelmoumen Benali" relevant de l’association religieuse de la même commune, en plus de la baptisation d’une salle omnisports du nom du feu moudjahid Nedjari Ahmed à Remchi et l'organisation d’une campagne de don de sang par les employés des services de la wilaya.

Les autorités de la wilaya ont rendu visite à la veuve du martyr Laâradj Brahim et aux moudjahidine Sahraoui Abdelkader et Allam Larbi, dans la commune de Honaïne, ainsi que Drif Mohamed et Bouziane Mohamed, dans la commune d’Aïn Youssef, et Tikhmarine Mohamed et la famille du martyr Belbachir Rabah, dans la commune de Remchi.

Le programme de célébration du soixantième anniversaire de l'indépendance comprend également l'organisation de rencontres historiques au musée public national d'art et d'histoire et à l'université de Tlemcen, ainsi que des défilés au centre-ville de Tlemcen, en plus d'autres activités au niveau des établissements culturels de la wilaya, prévues ce mardi.