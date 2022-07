La Direction des moudjahidine et ayants-droit de la wilaya de Khenchela a procédé à la réhabilitation de cinq (5) cimetières de chouhada dans plusieurs communes, apprend-on lundi auprès de cette direction.

Il s’agit des cimetières du village "Lefouanis" dans la commune de Babar, des villages "Chouhada" et "Taberdga" dans la commune de Chechar et ceux des communes d’El Ouldja et Remila, a précisé à l’APS le directeur des moudjahidine, Said Cherikhi.

Les travaux se poursuivent pour la réhabilitation des cimetières des chouhada des communes de Babar, Lemsara, Ain Touila et Baghaï avec des taux d’avancement des travaux qui varient d’un projet à l’autre, a souligné le même responsable.

Il a fait état également de travaux en cours pour la réhabilitation des stèles historiques dédiées au chahid El Ouardi Toreche (commune de Yabous), au chahid Abbas Laghrour (commune de N’sigha) et à la bataille d’Oulhadj (commune de Djellal) et a estimé le taux d’avancement des travaux à 70 %. M. Cherikhi a également indiqué que la réhabilitation du monument commémoratif en hommage au chahid Ali Nemeur et à la bataille de Chélia dans la commune de Yabous n’a pas été entamée à cause de problèmes techniques, assurant que la Direction des moudjahidine œuvre avec l’entreprise de réalisation et les habitants de la région pour les surmonter dans les plus brefs délais.

Il a indiqué en outre qu’une enveloppe financière de 30 millions DA a été mobilisée pour les projets de réhabilitation des cimetières de chouhada et de stèles commémoratives de chouhada et certaines batailles, soulignant que l’ensemble des travaux des projets seront terminés "avant le 20 août prochain", coïncidant avec la journée du moudjahid.

Le même responsable a également indiqué que les projets de réhabilitation du monument commémoratif de la bataille d’Asfour dans le village de Zaouia (commune de Chechar) et de quatre cimetières de chouhada seront prochainement lancés à la faveur d’un financement par la Direction de l’administration locale de la wilaya de Khenchela.

La wilaya de Khenchela compte 359 monuments historiques datant de la période coloniale, dont des camps de concentration, des centres de tortures, des centres hospitaliers, des centres de liaisons et des prisons, en plus de 300 sites de batailles, 23 cimetières de chouhada et six carrés de martyrs à l’intérieur des cimetières publics.