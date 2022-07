La Banque d’Algérie (BA) a annoncé, lundi dans un communiqué, avoir mis en circulation une pièce de monnaie métallique de deux cents dinars algériens (200 DA), à l'occasion de la commémoration du soixantième anniversaire de l’indépendance et en préservation de la mémoire de la glorieuse Guerre de libération. "A l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, la BA contribue fièrement à la célébration de cette halte importante dans l'histoire du pays, et participe à la préservation de la mémoire de notre glorieuse Guerre de libération, en émettant une pièce commémorative de monnaie métallique de deux cents dinars algériens (200 DA)", précise la même source.

La forme principale de la pièce de monnaie commémorative reprend "le logo du soixantième anniversaire de l'indépendance, en ce sens que le bord de la pièce est cerné par un cadre circulaire matérialisé par soixante étoiles, symbolisant l'union, l'unité nationale et 60 ans d’indépendance". Au milieu de la pièce figure également "un sy mbole du soixantième anniversaire de l'indépendance nationale et des pages d'un livre en allusion à la mémoire nationale, la première page, dorée , exprime le lien intrinsèque entre l'Armée de libération nationale (ALN) et l'Armée populaire nationale (ANP) qui contribue au renforcement de la cohésion nationale".

Sur le côté gauche de l'avers de la médaille apparaissent un avion de chasse, une rampe de missiles anti-aérien, un char et un navire de guerre, symbolisant la modernité et le professionnalisme de l'ANP qui possède les capacités requises pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale.

Toujours sur l'avers de la pièce "sont représentées des effigies d’un moudjahid de l’ALN et d'un militaire de l’ANP", apposées sur la partie droite de la pièce qui porte "le symbole du drapeau et du développement technologique que connaît l'Algérie". Sur le revers, le chiffre 200 stylisé apparaissant sur tout le diamètre du cœur sur un fond de texture, et chaque caractère du chiffre -200- est constitué d'un espace granulé et garni de bordure, a conclu le communiqué.