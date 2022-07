Le méga spectacle épique "Ala Fa Echehadou" (soyez témoins!), une représentation mettant en scène des tableaux artistiques qui retracent l'histoire séculaire de l'Algérie et véhiculent un message de reconnaissance et de gratitude aux Chouhada, et de détermination à poursuivre le processus d'édification, a été présenté lundi soir à l'Opéra d'Alger "Boualem Bassaïh" à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

La représentation de ce spectacle épique a été rehaussée de la présence du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, du président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, et du président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj.

Ont également assisté à ce spectacle, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie, et nombre de moudjahidine et de familles de martyrs.

Dans une allocution à l’ouverture du spectacle, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droits, Laïd Rebiga a indiqué que la fête de l’indépendance était le « fruit d’une lutte héroïque et ardue qui sera à jamais ancrée dans les cœurs des enfants de notre patrie, et dans la mémoire de l’humanité toute entière ».

« Les jeunes d’aujourd’hui, espoir de la nation, doivent d’avancer sur le bon chemin pour faire face aux défis de l’heure et parachever le processus de renouvèlement de l’édifice national », a-t-il ajouté. « L’Algérie, pays en mesure de défendre ses intérêts, a la volonté, la souveraineté, l’expérience, les moyens et la sagesse qui la mettent à l’abri de tout danger qui la guette », a affirmé M. Rebiga, soulignant que l’Algérie demeurera à jamais unie et unifiée grâce à son armée, digne héritière de l’Armée de libération nationale, et à son peuple vaillant.

Fortement appréciée par le public, cette épopée, réalisée par le metteur en scène Ahmed Rezzak et produite par le ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, a été présentée sous forme de mosaïque où la musique s'est mêlée à la danse, au récit et aux effets audiovisuels, retraçant l'histoire millénaire de l'Algérie ainsi que les apports des Algériens à la culture universelle.

Le décor, les accessoires et les lumières ont apporté une touche particulière à ce spectacle de 90 min, où chars, navires, gravures rupestres du Tassili N'Ajjer, costumes et autres se sont entremêlés pour retracer à l'assistance l'apport des différentes civilisations historiques qui se sont succédé sur cette patrie et mettre en avant sa culture riche et diversifiée.

Assistants, réalisateurs, scénographes et compositeurs ont participé à ce spectacle qui a été animé par 90 danseurs de ballet et 140 acteurs, dont Hacène Kechache qui a brillamment interprété le rôle du narrateur, Hamid Achouri, Samira Sahraoui et Abdennour Chellouche, ainsi qu'un groupe de jeunes chanteurs, à l'instar de Brahim Haderbache et de Amel Sekkak.

Le spectacle a été marqué par l'utilisation d'outils technologiques de pointe comme les projections en trois dimensions, le mapping et les hologrammes qui ont permis de convoquer sur scène de nombreux héros de la Guerre de libération, à l'instar de Larbi Ben M'hidi ainsi que des artistes, dont Warda El Djazaïria.

Cette épopée a vu défiler des dizaines de tableaux retraçant l'histoire antique de l'Algérie à travers les âges, passant par les gravures rupestres du Tassili à l'ère préhistorique, aux époques numide, romaine et phénicienne, passant par l'ère islamique, jusqu'à l'histoire contemporaine de l'Algérie avec l'occupation française.

Cette période sombre de l’histoire de l’Algérie a été reprise dans cette épopée, l’accent ayant été mis sur les résistances conduites par l’Emir Abdelk ader, Cheikh Ahmed Bey, Cheikh Bouziane et Lala Fatma N’Soumer, avant de braquer les lumières sur la période de l’éveil islamique avec Abdelhamid Ibn Badis, puis le mouvement national avec Messali El Hadj, le génocide commis le 8 mai 1945, la guerre de libération, et enfin le recouvrement de l'indépendance de l'Algérie et les réalisations accomplies, soixante ans durant, par le pays.

Ce spectacle, dont la production exécutive a été supervisée par l'Office National de l'Information et de la Culture (ONCI), a été fortement applaudi par l'assistance, impressionnée par la qualité artistique des différents tableaux présentés. L’artiste Abdennour Chelloulche qui a joué dans cette épopée s’est dit « très fier de participer à cette représentation organisée dans le cadre du soixantenaire de l’indépendance ».

De nombreuses chansons nationales ont été jouées au terme de cette représentation qui a vu également l’organisation d’une distinction pour le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune en reconnaissance des démarches qu’il a initié en vue de l’édification d’une Algérie nouvelle.

L’Algérie célèbre son 60e anniversaire d’indépendance avec l’organisation de plusieurs manifestations culturelles et artistiques dans nombre de wilayas du pays.