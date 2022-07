L'inflation dans la zone OCDE a augmenté pour atteindre 9,6% en glissement annuel en mai dernier, soit la plus forte hausse depuis août 1988, a annoncé mardi l'institution basée à Paris. En raison de la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation en glissement annuel a augmenté dans tous les pays membres, à l'exception de la Colombie, du Japon, du Luxembourg et des Pays-Bas. Dix pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont enregistré une inflation à deux chiffres, les taux les plus élevés ayant été enregistrés en Turquie, en Estonie et en Lituanie, a-t-elle précisé dans un communiqué.

L'inflation des prix de l'alimentation a poursuivi sa forte hausse pour atteindre 12,6% en mai, après 11,5% en avril. Celle des prix de l'énergie a augmenté pour atteindre 35,4% en glissement annuel en mai, après 32,9% en avril. Hors alimentation et énergie, l'inflation en glissement annuel a augmenté pour atteindre 6,4% en mai 2022, après 6,2% en avril 2022.

Le G7 dans son ensemble a enregistré une hausse de l'inflation totale en mai, pour atteindre 7,5% en glissement annuel, après 7,1% en avril. L'inflation a augmenté dans tous les pays du G7, à l'exception du Japon où elle est restée stable (à 2,5%), les plus fortes hausses entre avril et mai derniers ayant été observées au Canada et en Italie. Dans la zone euro, l'inflation totale mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a augmenté pour atteindre 8,1% en glissement annuel en mai, après 7,4% en avril.