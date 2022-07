Bien avant la venue du nouveau coach le Belge José Riga, les responsables de la JS Kabylie ont préparé un plan de travail pour l’équipe dans lequel figure trois stages avant le début de la saison 2022-2023 dont le dernier prévu en Turquie est incertain.

Ainsi, dès son arrivée au sein de l’équipe kabyle, le nouvel entraineur Riga a entamé sa première séance officielle d’entrainement lundi, avec seulement 15 joueurs.

Les autres joueurs rejoindront le groupe au fur et à mesure de leur arrivée.

Cela ressemble à une désorganisation sur le plan de travail surtout avec un nouveau coach qui ne connait pas encore le football algérien, mais qui a, tout de même, coaché le club tunisien, le Club Africain.

Mais, sur le plan européen, Riga est bien connu puisqu’il a déjà drivé plusieurs clubs anglais et belges dont Charlton, le Standard de Liège et le Cercle de Bruges.

Ceci dit, Riga va donc connaitre le football algérien à travers la JS Kabylie qui, justement, a trois challenges à assurer durant la nouvelle saison 20222023 dont la Ligue des champions.

Donc question compétences Riga peut bien réussir avec la JSK s’il arriverait à bien gérer ses joueurs.

Arrivée des joueurs par vagues aux entrainements

Et justement à propos des joueurs, le technicien Belge ne pourrait avoir l’ensemble des joueurs que ce mercredi dans la mesure où Boukhanchouche et Souyad devrait rejoindre leurs coéquipiers, aujourd’hui, à l’hôtel Le Relais Vert.

Par contre, des joueurs retardataires, on citer le latéral droit, Ahmed Kerroum et le gardien de but Abdelatif Ramdane qui sont à Pris ainsi que l’autre défenseur Oussama Gatal seront attendus au plus tard vendredi pour rejoindre l’ensemble du groupe et ainsi complété l’effectif.

En attendant donc l’arrivée des autres éléments de l’effectif, au fur et à mesure, l’entraineur de la JSK, José Riga qui a signé son contrat jeudi dernier pour deux années, n’a pas voulu perdre de temps en rejoignant le stade du 1er novembre où il a fait connaissance avec les joueurs présents.

Les joueurs ont entamé leur préparation par un travail de mise en forme en forêt pour bien se préparer sur le plan physique et mental. Ainsi, les entrainements ont donc repris avec les quelques joueurs et l’encadrement actuel pour ce premier stage de 5 jours. Et en évoquant le programme de l’équipe, il y a lieu de noter qu’un second stage est prévu à partir du mardi 12 juillet, soit après les fêtes de l’Aid el Adha à l’Ecole supérieur de l’hôtellerie et de la restauration (ESHRA) à Aïn Benian.

Et enfin, les joueurs de la JSK devraient terminer leur préparation d’intersaison durant le troisième stage prévu en Turquie à partir du 2 juillet en cours.

Seulement, faute de problème financier, ce stage en Turquie pourrait être annulé.

En effet, le compte du club a été bloqué à cause des litiges financiers que l’administration n’a pas encore réglé sous la supervision de la Commission des Règlement de ces litiges justement la CNRL.

Le président du club Yazid Iarichen est en train de solliciter les autorités et tous les responsables concernés des instances sportives nationales pour aider le club afin de pouvoir participer à la Ligue des champions et honorer le football algérien.

S. B.