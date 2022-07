Selon le média Socios FC Metz, le gardien international Algérien, Alexandre Oukidja est courtisé par Valenciennes FC durant cette période du mercato d’été.

D’autre part et pour des observateurs et spécialistes, à Metz, Oukidja devrait être en concurrence avec Caillard comme la saison dernière et pourrait donc quitter ce club.

A rappeler qu’Oukidja (33 ans), est lié par contrat avec le club français de Metz depuis l'été 2018 qui expire à la même période de 2023. C’est une très bonne occasion pour le gardien international algérien que de changer d’air dans la mesure où il a perdu sa première place dans l'équipe de Metz. L'équipe de Valenciennes occupait la 16e place du classement du championnat de France de deuxième division la saison dernière. Alors que le club de Metz a été relégué en deuxième division.