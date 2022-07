La Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC) a dépêché une mission internationale d'observation des élections législatives et locales en République du Congo ont indiqué des médias citant une source officielle.

Conduite par l'ancien Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe, Gabriel Arcanjo Ferreira Da Costa, la mission comprend 20 observateurs électoraux provenant de dix pays membres de la CEEAC.

Cette mission est soutenue par une équipe de supervision et de coordination technique constituée de deux hauts fonctionnaires de la commission de la CEEAC et du représentant de l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique.

L'objectif de la mission d'observation est d'accompagner le Congo-Brazzaville, l'un des onze pays membres, et de contribuer à la consolidation et à l'ancrage de la démocratie en Afrique centrale.

La mission va ainsi procéder à l'observation du déroulement du double scrutin à l'issue duquel elle rendra publique une déclaration préliminaire qui sera suivie d'un rapport final.

Elle est déployée sur décision du président de la commission de la CEEAC, Gilberto da Pied ade Verissimo.

Les élections législatives et locales vont déboucher sur le renouvellement d'une part les 151 sièges de l'Assemblée nationale et d'autre part, les conseils départementaux et municipaux.