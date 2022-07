L'haltérophile algérien Bidani Walid (+102kg), s’est dit "grandement heureux" de remporter une médaille d'or à l'arraché et une argent à l'épaulé-jeté, "en dépit d'une préparation médiocre voir faible et peu de moyens", en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran-2022.

A l'issue de la compétition abritée, lundi par le Palais des Expositions de la nouvelle ville d'Oran, et ses deux sacres, Bidani Walid (28 ans) a tenu à expliquer: "la préparation n'était pas comme il se doit. J'ai rencontré, durant, beaucoup de problèmes avant de les surpasser un peu soit il. J'ai bénéficié d'un seul stage pour préparer les JM, et cela est très insuffisant pour un athlète qui vise le podium (...), mais malgré cela, j'ai travaillé dur pour empocher deux médailles d'or. Finalement je me contente d'une or et une argent, et j'en suis tout de même très content".

Bidani (28 ans) a remporté l’or à l’arraché avec (202kg) à son 3e essai, après avoir réussi les deux premiers (190kg, 196kg), avec à la clé un nouveau record d’Afrique du mouvement qu’il détenait avec (201kg). A l’épaulé-jeté, Walid Bidani (235kg) a dû s’incliner devant le médaillé de bronze olympique, le Syrien Man Asaad, auteur d’une charge à 247kg (nouveau record des JM), à son 3e et dernier essai. L’Egyptien Ahmed Gaber s’est contenté de la bronze (231kg).

" Je rend hommage au public qui m'a soutenu aujourd'hui, et aussi à ceux qui l'ont fait durant ma carrière, je dédie ces consécrations et les records que j'ai battu, dont le record d'Afrique de l'arraché (202kg), et la barre de 235kg, des charges que je réalise pour la premier fois", a indiqué le champion d'Afrique en titre.

De son côté, l'entraineur national-adjoint de l'athlète, Abdelaziz Mezouar a relevé le très haut niveau de la compétition et la rude concurrence avec le Syrien Man Asaad, que Bidani a battu au mouvement arraché.

On dit dire aujourd'hui que l'Algérie possède enfin un athlète de haut niveau dans une catégorie très difficile (super lourd), et qui peut valoir beaucoup de satisfaction à son pays dans le futur dont les Jeux olympiques-2024", a-t-il affirmé.