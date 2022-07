L'environnement ne serait pas le seul à jouer un rôle dans l'endormissement et la qualité du sommeil. Selon des chercheurs australiens, les gènes auraient une influence importante. En cas d'insomnie, inutile de vous casser la tête, la cause pourrait être tout simplement génétique. Des chercheurs de l'université Monach, en Australie, ont observé que, comparé aux faux jumeaux, les vrais jumeaux ont tendance à respecter les mêmes horaires et la même qualité de sommeil.

Cette découverte laisse penser que les gènes seraient en partie responsables des troubles de sommeil. Les scientifiques ont examiné les habitudes de 132 jumeaux âgés de 12 ans, dont 25 paires de vrais jumeaux et 41 de faux jumeaux.

Une analyse complète

«Les gènes ont une grande influence sur l'endormissement, la qualité et le temps de sommeil et jouent un petit rôle sur l'heure du coucher, susceptible d'être influencé par l'environnement familial», concluent les auteurs de l'étude, publiée par la revue spécialisée Sleep. Plus exactement, les facteurs génétiques seraient responsables à 57% de la qualité du sommeil, à 65% du temps de sommeil et à 83% du temps d'endormissement.

L'étude est toujours en cours, les chercheurs se penchent en ce moment sur d'autres données collectées auprès de jumeaux de 14 et 16 ans, afin d'examiner de façon complète la structure du sommeil des jeunes adolescents. L'alimentation, le bruit, la lumière et la température de la pièce jouent également un rôle important dans la qualité du sommeil.