A l’occasion de la Journée mondiale du sommeil, l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance (Insv) publie une enquête sur la qualité du sommeil des actifs en France. Les résultats ne sont pas satisfaisants puisque 1 actif sur 3 ne dort pas suffisamment et souffre de somnolence au cours de la journée.

Somnolences diurnes, troubles de la concentration, comportements nerveux… Voici à quoi s’exposent les personnes en manque de sommeil. En France, elles représentent un tiers de la population active selon la dernière enquête de l’Insv. Les autorités sanitaires recommandent de dormir au moins 7h par nuit. Or, près d’un tiers des Français en âge de travailler dorment moins de 6h. Par ailleurs, la carence de sommeil concerne plus largement tous les actifs car ces derniers dorment en moyenne 6h55 chaque nuit.

En raison de ce manque d’heure de sommeil, de nombreux Français ne peuvent s’empêcher de s’assoupir dans les transports avant d’aller travailler. Ce qui peut être anodin dans le métro ou le bus est bien évidemment plus dangereux lorsqu’on est au volant de sa voiture. Chiffre inquiétant : 17% des conducteurs affirment avoir somnolé au volant au moins une fois par mois…

Pour ceux qui prennent les transports en commun, il est possible de compenser en partie son manque de sommeil en se reposant pendant le trajet. Mais pour que le sommeil soit vraiment récupérateur, il faut respecter certaines conditions comme l’explique le Dr Damien Léger, Président de l’Insv dans une vidéo diffusée à l’occasion de la journée du sommeil. Vous pouvez la découvrir ci-dessous et vous rendre sur le site de l’Insv pour plus d’information sur les différentes initiatives organisées aujourd’hui à travers la France.