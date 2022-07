Cette molécule ne devait plus être délivrée que sur ordonnance en raison des risques qu'elle présente pour la santé.

En théorie et depuis février, la mélatonine, une hormone fabriquée par une région du cerveau et qui agit contre les troubles du sommeil, ne devait plus être délivrée qu'en pharmacie et sur prescription médicale. Mais dans la pratique, rien de plus simple que d'en trouver sur Internet ou dans des magasins.

Il y a trois ans, le ministère de la Santé rappelait dans un arrêté, à tous les acteurs de la santé que la mélatonine, sous toutes ses formes, était une substance potentiellement dangereuse pour la santé. Le Conseil d'Etat avait été saisi par les industriels mécontents de cette décision.

Mais si l'Agence nationale de sécurité sanitaire (l'Anses) affirmait que la dose nécessaire pour considérer la mélatonine comme un médicament était de 2 mg, le Conseil d'Etat confirmait la position adoptée par le ministère en février dernier, c'est-à-dire de restreindre sa délivrance.

«Des effets indésirables graves»

Du côté de l'Agence du médicament (ANSM), le verdict est tout aussi clair : «D'une façon générale, tout produit contenant une substance inscrite sur les listes des substances vénéneuses est soumis aux conditions de la réglementation des substances vénéneuses, en particulier pour ce qui concerne les modalités de prescription et de délivrance des produits en contenant». La mélatonine figurant sur la liste II de substances vénéneuses, elle est soumise à ces dispositions particulières «quelle que soit la forme sous laquelle elle est présentée».

La juridiction administrative constatait également qu'il ressort «notamment des extraits de la base nationale de pharmacovigilance produits par le ministre, que l'absorption de mélatonine peut aboutir à des effets indésirables graves» (hypertension artérielle, anxiété, maux de dos, vertiges, somnolence, baisse de l'acuité visuelle etc). La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Dgccrf) a été saisie, «pour que des contrôles soient effectués» explique-t-on au cabinet de Marisol Touraine, ministre de la Santé.