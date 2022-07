L’aromathérapie peut être un moyen efficace de mettre fin aux problèmes de sommeil tels que les difficultés d’endormissement et les insomnies. Découvrez les huiles essentielles qui ont fait leurs preuves et les moyens de les utiliser.

L’huile essentielle de lavande

S’il y a bien une huile essentielle à posséder dans sa trousse à pharmacie, c’est bien celle de la lavande. L’or bleu provençal possède de nombreuses vertus : elle apaise les brûlures et piqûres, nettoie et cicatrise la peau, régularise la tension artérielle liée au stress et apaise les nerfs. L’HE de lavande est donc remarquable pour calmer les nerfs en situation de stress, un facteur important des problèmes d’endormissement et d’insomnies.

Comment l’utiliser ?

Si vous posséder un diffuseur d’huile essentielle, diffusez quelques gouttes d’HE de lavande dans votre chambre une demi-heure avant l’heure du coucher.

Vous pouvez aussi verser une goutte sur votre oreiller, de préférence du côté qui touche le lit pour éviter les réactions allergiques. Enfin, offrez-vous un bain relaxant avant le coucher en diluant quelques gouttes dans un bain moussant ou du savon à l’odeur neutre.