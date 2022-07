Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle il a mis l'accent sur l'impératif renforcement des capacités nationales de stockage des céréales en vue d'augmenter les réserves nationales stratégiques de cette denrée.

Le Président Tebboune a donné, lors de cette réunion, des orientations générales au Gouvernement, portant sur "le renforcement des capacités de stockage des céréales au niveau national, notamment dans les wilayas réalisant de grands rendements et l'interdiction du stockage dans les lieux non couverts, en vue d'augmenter les réserves nationales stratégiques de céréales".

Il s'agit également d'œuvrer "au renforcement de la production locale des containers, vu leur rareté sur les marchés internationaux actuellement".

Le Président de la République a également émis des instructions à l'effet "d'accélérer la cadence de consolidation des flottes aérienne et maritime de l'Algérie et d'ouvrir davantage de lignes vers des Etats africains et européens", selon le communiqué du Conseil des ministres.