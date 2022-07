L'Algérie célèbre le 60ème anniversaire du recouvrement de sa souveraineté nationale dans un contexte marqué par le parachèvement du processus historique en vue de l'édification d'une Algérie nouvelle, fidèle aux principes du 1er Novembre 1954, forte de ses institutions et souveraine dans ses décisions.

Cette Algérie nouvelle que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est engagé à bâtir, puise ses fondements de la Glorieuse Révolution nationale et s'appuie sur une base institutionnelle solide et une jeunesse empreinte de l'esprit patriotique et ouverte sur le monde.

Partant de ces principes et dans l'objectif de parvenir à un consensus autour des différentes questions nationales en vue de constituer un front interne solide, le président de la République poursuit les consultations avec les partis politiques, les personnalités nationales et les organisations de la société civile.

Il s'agit aussi, à traverses consultations, d'aboutir à une démarche collective permettant au pays d'affronter les multiples défis et menaces induits par une situation instable tant au niveau régional qu'international. L'objectif stratégique de bâtir un front interne solide est porté par l'initiative de rassemblement et d'unification des rangs, sans exclusion, lancée par le président de la République qui a tendu la main à tous les Algériens qui ont à cœur de défendre la souveraineté, la sécurité et la stabilité de leur pays.

De nombreux partis, organisations, associations et personnalités ont exprimé leur soutien à la démarche du président de la République, estimant que cette démarche vise à promouvoir la culture du dialogue et de la concertation et permettra de consolider la cohésion interne.

Lors de l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), le 20 juin, le Président Tebboune avait mis en exergue le rôle des jeunes algériens dans la consolidation de la cohésion nationale et le renforcement du front interne.

Le chef de l'Etat avait souligné que le Conseil supérieur de la jeunesse constitue la dernière étape du processus mis en œuvre pour honorer les engagements pris devant le peuple, un processus amorcé en 2020 par une révision profonde de la Constitution, suivie par des élections législatives, puis locales, avec une "nouvelle logique électorale d'une intégrité irréprochable".

Ce processus a permis, en outre, de renouveler et d'installer les autres institutions et instances constitutionnelles, à leur tête la Cour constitutionnelle et l'Observatoire national de la société civile.

L'attachement à la question mémorielle, une responsabilité de l'Etat algérien

Par ailleurs, l'Algérie célèbre le 60ème anniversaire de l'indépendance alors que la question de la Mémoire nationale demeure plus que jamais d'actualité.

A l'occasion de la commémoration des massacres du 8 mai 1945, le président de la République avait affirmé que l'attachement au dossier de l'Histoire et de la Mémoire émane, loin de toute surenchère ou négociation, de la "responsabilité de l'Etat algérien envers son capital historique", étant "un des fondements qui ont forgé l'identité nationale algérienne".

Il avait aussi mis l'accent sur l'impératif de traiter ce dossier "en toute probité et avec objectivité", en sent que les innombrables crimes commis durant 132 ans de colonisation de l'Algérie doivent être pleinement reconnus par la France, car il s'agit d'établir la confiance et jeter les bases de relations de coopération durable garantissant les intérêts des deux pays dans le cadre du respect mutuel.

Il avait également plaidé pour une refondation des relations algéro-françaises dans le cadre d'une "vision rénovée".

"Qu'il s'ag isse de mémoire, de relations humaines, de consultations politiques ou de projections stratégiques, de coopération économique et d'interactions dans toutes les sphères de travail en commun, la vision rénovée a le potentiel d'ouvrir à nos deux pays de vastes horizons d'amitié, de convivialité harmonieuse et de complémentarité mutuellement avantageuses", avait soutenu le président Abdelmadjid Tebboune, soulignant que cette vision rénovée se doit d'être "pleinement respectueuse des souverainetés et de l'équilibre des intérêts".