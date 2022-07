Deux (2) infrastructures publiques relevant des secteurs de la santé et de la poste ont été inaugurées, dimanche, dans la circonscription administrative Ali Mendjeli et la commune d’El Khroub (wilaya de Constantine), à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

Le wali, Messaoud Djari, accompagné des autorités locales civile et militaire a procédé dimanche après-midi à l’inauguration d’un pavillon des urgences médicales à l’hôpital Dr.

Abdelkader Bencherif de la circonscription administrative Ali Mendjel (17 km au sud-ouest de Constantine) en présence du directeur local de la santé et des cadres du secteur et a inspecté les salles et services dont dispose cette structure sanitaire équipée avec du matériel médical moderne.

Le pavillon des urgences, dont la réalisation a nécessité un budget de 122 millions DA pour une durée de 19 mois, a été aménagé au rez-de-chaussée de cet hôpital pour un meilleur accueil et une prise en charge rapide des malades, selon les explications fournies par les responsables locaux du secteur de la santé qui ont précisé que ce pavillon dispose de 25 lits, 2 salles de consultation, des salles de soins et d’échographie, en plus des bureaux du chef de service et du médecin chef et des salles de permanence et de relaxation pour les médecins et les paramédicaux.

Dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, le chef de l’exécutif local a procédé aussi à la pose de la première pierre d’un projet de réalisation d’un groupe scolaire dans la cité 1.500 logements AADL à l’unité de voisinage (UV) 13 pour un investissement de 77 millions DA et un délai de réalisation fixé à 6 mois.

Les autorités locales ont procédé également, à cette occasion, à l’inauguration d’un Centre postal dans la commune d’Ain Smara (20 km au sud-ouest de Constantine) et qui a été baptisé au nom du défunt moudjahid Ali Bouchabou.

L’infrastructure comprend 7 guichets en plus d’un guichet réservé aux personnes aux besoins spécifiques.

Dans ce contexte, la direction de l’unité d’Algérie Poste de la wilaya de Constantine, Aouicha Khoukha, a précisé que cette structure s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme de d’Algérie Poste visant le développement du secteur et sa numérisation, en plus d’offrir des services à la hauteur et accueillir les c itoyens dans de bonnes conditions.