Pas moins de 122 projets ont été mis en service à M’sila, à l’occasion des festivités célébrant le 60ème anniversaire de la fête de l’Indépendance, ont annoncé hier

les services de la wilaya.

Les 122 projets ont nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de plus de huit (8) milliards de dinars, ont détaillé les services de la wilaya, ajoutant que ces projets concernent les secteurs de l’Education, des Ressources en eau, des Travaux publics, l’Aménagement urbain, la Jeunesse et les sports, l’Energie, les Equipements publics, la Santé, la Formation professionnelle et l’électrification agricole.

La mise en service de ces projets contribuera à améliorer la qualité de vie des habitants des régions de la wilaya de M’sila, à augmenter les capacités d’accueil dans les secteurs de l’Education et de la Santé, à désenclaver les régions éloignées et à encourager l’investissement, l’agriculture en particulier, a souligné la même source.

A l’occasion des festivités célébrant la fête de l’Indépendance, les autorités de la wilaya de M’sila ont également procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 164 projets, a souligné la même source, ajoutant qu’une enveloppe financière de l’ordre de 4,5 milliards de dinars a été mobilisée pour la concrétisation de ces projets, dont la réception devrait intervenir "avant la fin du second semestre de l’année 2023".