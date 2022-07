Plus de 1.800 foyers dans les communes de Boucif Ouled Askeur, Sidi Abdelaziz, El Ancer et Sidi Maarouf de la wilaya de Jijel ont été raccordés, dimanche, au réseau de gaz naturel dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance.

L’opération a été présidée par le wali, Abdelkader Kelkel, qui a donné le coup d’envoi de la mise en service du réseau d’alimentation en gaz naturel de 1.308 foyers dans la mechta "Souk Thelatha" dans la commune de Boucif Ouled Askeur, 166 foyers à "Timlikène" dans la commune de Sidi Abdelaziz, 310 foyers à "Sebt" et "Taria" dans la commune d’El Ancer et 60 foyers à "Sidi Zerrouk" dans la commune de Sidi Maarouf.

Le wali a inscrit ces opérations dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance, soulignant qu’elles viennent en continuité aux diverses opérations de développement engagées par l’Etat en vue d’améliorer le cadre de vie des citoyens.

Il a assuré, à l’occasion, que "d’autres villages et dechras seront reliés au réseau de gaz naturel dans les prochaines jours".

Le programme de célébration du 60ème anniversaire de la fête de l’indépendance qui se poursuivra pendant trois jours dans la wilaya de Jijel a donné lieu à la mise en service de plusieurs projets dans les communes de l’Est de la wilaya, dont une station de pompage d’eau potable à "Fedj El Khemiss" et un château d’eau de 2000 m3 à "Souk El Had" dans la commune de Ghebala ainsi qu’une autre station de pompage d’eau potable et un château de 500 m3 à ''Aggouf'' dans la commune de Settara.

D’autres projets de développement ont également été inaugurés dans les communes de Chekfa et Bordj Tahar dans le cadre de ces festivités qui se poursuivront lundi et mardi.