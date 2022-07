L’association caritative "Kafil El Yatim" de Blida a lancé une campagne pour la collecte de près de 1.500 bêtes de sacrifice au profit des orphelins, en perspective de l'Aid El Adha, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette organisation.

Il s’agit de la 11e édition de cette campagne placée sous le slogan "Aidouna Takafoul" (notre fête solidaire), visant cette année la collecte de 1.500 moutons qui seront distribués aux orphelins la veille de l’Aid El Adha, a indiqué à l’APS, le chargé de communication de cette association caritative, Tarek Letreche.

Il s’est félicité, à ce titre, du "bon écho de cette campagne auprès des bienfaiteurs, des maquignons et des citoyens en général", grâce, a-t-il dit, à la "médiatisation de cette démarche de solidarité, sur les réseaux sociaux et aux actions de sensibilisation initiées, annuellement au niveau des places publiques et autres espaces commerciaux de la wilaya, pour réunir le plus grand nombre possible de dons".

"Cet intense travail d’information a permis la collecte, à ce jour, de plus de 450 bêtes de sacrifice, soit un taux de 35 % des objectifs de cette campagne laquelle se poursuivra jusqu’à la matinée du premier jour de l’Aid El Adha, au moment ou l’entame de la distribution des bêtes est prévue dans les deux prochains jours", a souligné le même responsable.

L’association Kafil El Yatime prévoit, également, selon M. Letreche, l’accueil au niveau de son siège de "dons en nature (viande)" de la part des familles, en vue de leur distribution au profit des orphelins et des veuves qui ne pourront pas bénéficier de moutons, "pour l’ancrage de la culture de solidarité et de l’entraide au sein de la société", a-t-il souligné.

M.Latrache a invité les bienfaiteurs à s’impliquer massivement dans cette démarche pour apporter de la joie au cœur des orphelins et des veuves, le jour de l’Aid.

A noter que cette association, qui assure la prise en charge de 3.500 familles d’orphelins, a réussi l’année dernière à collecter plus de 1.300 bêtes du sacrifice, selon le même chargé de communication.